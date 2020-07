Musica a lutto: è morto il grande maestro e premio Oscar Ennio Morricone

Era ricoverato in una clinica romana. Aveva 91 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore in una caduta. I funerali si terranno in forma privata

Grave lutto nel mondo della musica. Si è spento, questa mattina, all’alba, in una clinica romana, il grande maestro e compositore Ennio Morricone. L’artista, già premio Oscar, autore di alcune tra le colonne sonore più belle in assoluto del cinema italiano e mondiale (da Mission a Per un pugno di dollari, da C’era una volta in America a Nuovo cinema Paradiso) aveva 91 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore in una caduta.

FUNERALI IN FORMA PRIVATA

La famiglia, attraverso l’amico e legale Giorgio Assumma, ha reso noto che i funerali si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”. Morricone, recita ancora la nota, è deceduto “con il conforto della fede”.

HA STUDIATO A SANTA CECILIA

Originario di Roma, dove era nato, Ennio Morricone studiò al Conservatorio di Santa Cecilia, dove si diplomò poi in tromba. Nella sua lunga carriera ha scritto le colonne sonore per più di 500 film e serie tv, oltre che opere di musica contemporanea.