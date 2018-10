Musicista aggredito e derubato, i carabinieri gli restituiscono lo strumento 

Ha derubato dello strumento musicale, un Corno Doppio, un musicista settantenne della banda di Venaria, colpendolo con un pugno in testa. L’aggressore, un 30enne di origine romena, è stato arrestato dai carabinieri che l’hanno identificato grazie alle telecamere di sorveglianza della città. Oltre al Corno, il musicista era stato derubato anche dell’orologio e di trecento euro in contanti.

L’AGGRESSIONE IN CORSO MATTEOTTI A VENARIA

La vittima, aggredita in corso Giacomo Matteotti, a Venaria, mentre andava a recuperare la macchina dopo le prove, e’ stata ricoverata un giorno in ospedale.

IL RINGRAZIAMENTO DELL’ASSESSORE

Antonella Bentivoglio d’Afflitto, assessora alla Cultura della cittadina alle porte di Torino, famosa per la sua Reggia, ha espresso “gratitudine” nei confronti dei carabinieri: Complimenti e grazie a tutti coloro che si sono adoperati per intervenire”, scrive l’assessora su Facebook. “Grazie di vero cuore da parte del Corpo Musicale Giuseppe Verdi, la Banda di Venaria Reale a da tutti noi”.