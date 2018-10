Musicista aggredito e rapinato, bandito catturato in poche ore

I suoi occhi, ieri mattina, nel comando compagnia dell’Arma di via Dante a Venaria, brillavano di gioia e d’emozione. «Mi avete reso felice come un bambino. Per me quello strumento era davvero tutto. Senza non avrei potuto continuare a suonare nella banda».

Un’emozione che ha contagiato anche il capitano Giacomo Moschella e i suoi militari, che hanno riconsegnato a Gianni Bardella il suo corno francese e anche l’orologio in oro che martedì sera un balordo gli aveva portato via dopo averlo stordito e costretto al ricovero.

I carabinieri della Reale sono riusciti a trovare il rapinatore a tempo di record: meno di due giorni. I militari della stazione di Venaria hanno subito guardato le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina per dare un’identità al malvivente che martedì 2 ottobre, attorno alle 23, aveva derubato Bardella, 68enne musicista della banda “Giuseppe Verdi” di Venaria, in corso Matteotti 70, all’altezza del cimitero generale.

Un’azione rapida, quella del rapinatore – un 30enne romeno residente a Venaria – che lo ha stordito, colpendolo all’orecchio, per poi farlo cadere a terra. Poi, velocemente, si è impossessato del portafoglio, dei documenti, di un orologio d’oro e soprattutto del corno francese, ovvero il suo strumento musicale che usava ogni qual volta la banda si esibiva per le strade di Venaria in occasione delle diverse manifestazioni a cui prende parte sistematicamente la banda venariese.

I militari della stazione della Reale, nella serata di giovedì, hanno fermato il responsabile dell’aggressione finita in rapina che non ha potuto negare, visto che sono stati trovati sia l’orologio sia il corno francese. E per lui sono subito scattate le manette ai polsi. «Un grazie di cuore ai carabinieri di Venaria per aver risolto in fretta la mia disavventura, assicurando alla giustizia il malvivente. Sono felice di stare meglio e di aver riottenuto il mio amato strumento», ha detto Bardella ai carabinieri dopo la riconsegna.