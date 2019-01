Musinè in fiamme: vigili del fuoco ancora in azione

Sono proseguite tutta la notte le attività dei vigili del fuoco impegnati a domare l’incendio divampato ieri sera sul monte Musinè, nella Valle di Susa. Le operazioni, che hanno visto impegnate dieci squadre di vigili del fuoco, si stanno concludendo in queste ore. Il rogo non ha minacciato i centri abitati ma l’odore di bruciato ha invaso anche la periferia Ovest di Torino. Al momento non sono ancora note le cause dell’incendio.