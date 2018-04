Mussolini di cartapesta

L’assassinio senza processo di Mussolini e della, da qualsiasi prospettiva la si possa guardare, incolpevole sua compagna Claretta Petacci fece sobbalzare sulla sedia anche l’opinione pubblica dei paesi nemici.

La brutale rappresentazione di vari gerarchi, compreso il Duce, appesi a testa in giù ad un traliccio di Piazzale Loreto, fece indignare tutti i popoli del mondo, nemici, neutrali o ex-alleati. Ma vedere penzolare appeso per i piedi scalzi anche il martoriato cadavere di Claretta, la trentatreenne che aveva innocentemente seguito il suo Ben fino alla morte, con le gambe aperte e la vagina nuda dopo gli stupri, finché un cappellano militare riuscì a coprirla legandole la gonna alle caviglie, suscitò in tutto il mondo un orrore che disonorò non solo l’insurrezione, come riconobbero Pertini e Parri, che definì questo fatto una macelleria messicana, ma anche l’intera immagine dell’Italia.

Bene: queste infamità, dopo che, sulla Tv di Cairo, Gene Gnocchi, con il ghignante plauso di Floris, ha recentemente definito Claretta «una maiala», son state trucemente rievocate per la gioiosa festa del XXV aprile di Macerata dai centri sociali (gli stessi che avevano sfilato cantando “come belle son le foibe da Trieste in giù”), trasformandole in un gioco per bimbi e ragazzini.

Semplice: gli autonomi okkupanti “sociali”, gente violenta ma considerata molto democratica dai benpensanti di sinistra, hanno appeso a testa in giù il manichino in cartapesta del Duce, testa pelata, divisa nera, braccio teso nel saluto fascista. La testa era piena di caramelle, e chi trai bambini gliela rompeva a bastonate le vinceva. No comment.

Ma che, alla vigilia del 28 aprile, anniversario dell’eccidio, Alessandra Mussolini, assai poco divertita da questo obbrobrioso passatempo, si sia precipitata a sbraitare dal sindaco PD della città che ha dato i natali a Laura Boldrini, e gli abbia chiesto le scuse alla famiglia Mussolini parrebbe abbastanza comprensibile. Meno chiaro capire perché queste scuse le siano state rifiutate.