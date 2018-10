Mutilazioni genitali alle due figlie. «In Egitto si è sempre fatto così»

Per come l’ha raccontata ieri davanti al gup Alessandra Cecchelli, aver sottoposto le proprie figliolette di 6 e 9 anni a due diversi tipi di mutilazioni genitali è una cosa assolutamente normale. «Perché da noi si è sempre fatto così, e comunque nel 2007 quella pratica nel mio Paese era assolutamente legale. Non sapevo neppure fosse vietata in Italia» ha detto la donna egiziana ascoltata insieme con il marito nel corso dell’udienza preliminare del processo in abbreviato per “mutilazione degli organi genitali femminili”. Un reato che, per il nostro ordinamento, prevede pene che vanno dai 4 ai 12 anni di carcere. Ma che stando all’esame dell’imputata, difesa dall’avvocato Guido Savio, sono culturalmente e socialmente accettate in paesi islamici come l’Egitto.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI