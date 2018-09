Muto in carcere, stalker fuori: arrestato 23enne per estorsione all’amico

In carcere è rimasto muto, appena uscito si è trasformato in stalker del suo “amico” che aveva protetto dalla galera con il suo silenzio. Un ragazzo di 23 anni, Giovanni Arabia, è stato arrestato dai carabinieri di Venaria con l’accusa di estorsione.

Finito in carcere nel 2012 per una faccenda di droga, aveva sempre evitato di fare il nome del complice, un operaio di due anni più grande. Una volta uscito però, ha iniziato a taglieggiarlo chiedendogli sempre più pressantemente dei soldi in segno di ringraziamento.

Prima, attraverso aggressioni, danneggiamenti all’auto e atteggiamenti minatori, si è fatto consegnare 500 euro per le spese legali, poi ha chiesto e ottenuto altre piccole somme. All’ultima consegna, però, si sono presentati i carabinieri, allertati dal suo “amico”, che lo hanno arrestato.