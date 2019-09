Myriam Lemay, la nuova star di Instagram

Da “ragazza della porta accanto” a “femme fatale”: in pochi anni Myriam Lemay si è trasformata in un’autentica star. La giovane modella di Montreal è diventata famosa quasi per caso su Instagram e ora è una celebrità.

Affascinante, seducente, maliziosa, mai volgare: Myriam Lemay ha attirato sempre più fan sul suo account social giocando con intelligenza, senza svelarsi subito, ma trasformandosi progressivamente in una vamp.

Scorrendo indietro tra le foto, infatti, si può apprezzare la trasformazione da “ragazza acqua e sapone” a “influencer” della splendida Insta-star canadese. Da crisalide a farfalla, in attesa di spiccare definitivamente il volo.