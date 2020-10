Nata in Austria, vive stabilmente a New York dove lavora per i brand più famosi del mondo

Si chiama Nadine Leopold ed è una delle top model più “gettonate” del pianeta. Nata in Austria, vive stabilmente negli Usa, a New York, dove lavora per i brand più famosi del mondo. Su Instagram conta oltre 800mila followers, grazie anche ai suoi scatti delicatamente sexy che non hanno bisogno di commenti.