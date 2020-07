Nana Mendes, la portoghese caliente

Si chiama Nana Mendes, ha 25 anni ed è una modella e influencer portoghese. Segni particolari? Biondissima e con un corpo da urlo. Tifosissima di Cristiano Ronaldo e della nazionale lusitana, ci ha messo poco a conquistare il pubblico social.

Il suo profilo Instagram è cliccatissimo, anche perché la bella Nana ama deliziare i suoi followers con foto e immagini birichine che la ritraggono ai quattro angoli del globo, cinta spesso e volentieri da bikini ridottissimi.

In spiaggia, in barca o dolcemente immersa tra le acque di un idromassaggio, all’interno di una Spa piuttosto che su una statale del Midwest americano, Nana Mendes sa come catturare lo sguardo. E non solo.