Napoli su Belotti. Toro, all’orizzonte Favilli o Petagna

E’ uno dei periodi più delicati da quando è approdato al Toro: i granata perdono da cinque partite consecutive, Belotti non segna da sei gare di fila, così il volto del Gallo è lo stesso della formazione di Longo. E non è un caso se il momento più difficile del Toro coincida con quello del capitano. Tra Samp e Milan, sono state zero le conclusioni pericolose verso la porta. E il digiuno è lunghissimo, con i granata che hanno segnato appena un gol nelle ultime quattro uscite e Belotti che non alza la cresta dal 5 gennaio scorso. Domenica contro il Parma saranno 49 giorni senza reti del Gallo: servono anche e soprattutto i suoi gol per scacciare la crisi. Per non parlare della strigliata di Mancini, ct azzurro, che ha ammesso di aver visto un giocatore in difficoltà. E tra pochi mesi c’è un Europeo al quale, a meno di esclusioni clamorose, Belotti parteciperà, ma da qui a fine anno ci si aspetta un rendimento diverso da quello recente. Nonostante tutto, però, gli estimatori dell’attaccante del Toro e della Nazionale non mancano di certo. Da Spagna e Inghilterra continuano a osservarlo con attenzione, dall’Italia invece è il Napoli la principale candidata a tentare un assalto nella prossima estate. È il Gallo, infatti, il pupillo di Gattuso.

