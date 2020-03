“O potente San Gennaro, Patrono e gloria immortale della nostra Terra, intercedi per noi e ottienici, con tutti i Santi medici, la liberazione da questa epidemia per cantare e ringraziare con cuore nuovo la misericordia di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo”. E’ la preghiera che l’Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha rivolto al Signore e al Santo Patrono del capoluogo campano in questo momento così drammatico per il Paese, messo in ginocchio dall’emergenza coronavirus.

