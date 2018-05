Narcosala e ponte Carpanini: al via la bonifica dei cittadini

La narcosala degli orrori lungo le sponde della Dora e il ponte Carpanini, spesso calamita per disperati con la passione dell’alcol e per i senzatetto. E’ stata una domenica di duro lavoro per il tavolo di progettazione civica del Comune di Torino (coordinatrice Cristina Seymandi) che attraverso il “Pulitour” è intervenuto in uno dei punti più complicati del quartiere Aurora. Da anni oggetto delle lamentele dei residenti, dei commercianti e dei comitati per via della presenza dei tossici che si bucano sotto il ponte Mosca di corso Giulio Cesare e la passerella di corso Vercelli che porta il nome del vicesindaco Domenico Carpanini.

Al gruppo si è unita anche l’associazione Arqa, già autrice di molti interventi pro riqualificazione. Come “Edicolarte” di via Cuneo, un ex chioschetto recentemente incendiato da ignoti balordi. «Abbiamo portato via le siringhe dalle sponde – racconta il presidente Vittoriano Taus – e partecipato con serietà alla pulizia dei marciapiedi e delle strade». Intorno all’ex ferrovia sono spuntati i materassi che i clochard utilizzano come riparo per la notte. Oltre alle foglie secche e alle bottiglie che i disperati lasciano sulle scalinate del ponticello ogni notte.

«Continueremo con le nostre iniziative, lo facciamo per il bene di Aurora» ha concluso il consigliere, Giovanni Sepede. Al progetto hanno partecipato i volontari di Torino Spazio Pubblico, Amiat, Gez e Gadit. Il lavoro più gravoso, senza ombra di dubbio, è stato quello sotto la passerella del carbone. Ormai trasformata in una sorta di narcosala a cielo aperto dai numerosi tossici che comprano la droga in zona. «Con il nostro intervento – raccontano i residenti – speriamo di aver contribuito a migliorare l’umore del quartiere».