Narcosala con vista sul parco Dora. Un dormitorio alle spalle dei campi

Dalla fossa della zona Ingest ai nuovi problemi di degrado. Mentre il Comune di Torino interviene con urgenza per mettere in sicurezza le aree verdi, al parco Dora spuntano altre criticità legate al fattore sicurezza. Questa volta nell’area Vitali dove un’inferriata rotta a due passi da un’area giochi nasconde (ma neanche tanto) un vero e proprio museo dell’orrore.

RIFUGI PER DISPERATI

Odori nauseabondi, montagne di rifiuti e persino una sedia dove sedersi per bucarsi lontano da occhi indiscreti. Sotto la passerella che attraversa il parco, tra piazza Piero della Francesca e via Livorno, è spuntato persino un dormitorio. O qualcosa di simile. L’idea, infatti, è che qualcuno abbia rotto la cancellata e posizionato un materasso per passare la notte sotto le stelle. Un telo, a coprire l’inferriata, rende impossibile la vista dai campetti sportivi, frequentati ogni giorno dai ragazzini. Quello che spaventa, tuttavia, è che l’area sia facilmente accessibile a qualunque ora del giorno e della notte.

