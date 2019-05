Per recarsi al “Nido del Dialogo”, in via Vittorio Andreis 18/2, si è costretti anche a fare lo slalom tra i rifiuti del suk e le siringhe. Lo dimostrano le foto scattate negli ultimi giorni nel Canale dei Molassi. Una vergogna secondo i residenti del quartiere Borgo Dora che nei giorni scorsi hanno nuovamente sollevato la questione. «Vicino all’ingresso del Maglio – protestano i cittadini – c’è una vera e propria discarica. Ma quel che è peggio è che c’è una narcosala a cielo aperto che ci fa letteralmente indignare».

Le siringhe, infatti, non mancano sull’asfalto. Come i fazzoletti sporchi di sangue e gli involucri. Segno che da queste parti il passaggio dei tossici non è poi così raro. Soprattutto da quando la riqualificazione di Porta Palazzo ha, di fatto, costretto i tossici a emigrare altrove. Anche le mamme che portano i bimbi a scuola hanno più volte dichiarato “guerra” al degrado, raccogliendo delle firme. Ma a giudicare dall’attuale situazione sembra che i risultati siano ancora un grosso punto interrogativo. «I bambini – concludono – non dovrebbero rischiare di pestare le siringhe abbandonate per terra. Ma qui è così ogni lunedì mattina».

Sul caso della narcosala del Canale dei Molassi è intervenuto anche il capogruppo di FdI in Circoscrizione 7, Patrizia Alessi. «Non capisco come la Città – accusa Alessi – possa permettere una situazione così inaccettabile a pochi metri dall’entrata di un Baby Parking. Presento un’interpellanza al sindaco per avere chiarimenti». Problema che nasce nel giorno del 19esimo weekend abusivo di Barattolo, con i venditori sempre presenti nella zona del piazzale San Pietro in Vincoli. «Un’altra situazione – attacca Alessi – che bisognerà risolvere, prima o poi. Visto che la Città ha recentemente dichiarato di voler prendere provvedimenti».