Narcotizza e deruba un pensionato 71enne. Il finto agente immobiliare finisce in carcere

Aveva attirato in trappola e narcotizzato un anziano per derubarlo. A distanza di due anni, è stato condannato dai giudici e arrestato dai carabinieri. Rocco Mancino è stato trovato dai militari a Montegrosso d’Asti e portato poi in carcere a Quarto d’Asti, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi.

«Salve, sono un intermediario immobiliare. Chiamo per conto di un mio cliente. Abbiamo letto l’annuncio per la casa che ha messo in vendita. Vorremmo vederla, se fosse possibile». Erano bastate queste poche parole, nel dicembre 2016, per attirare in trappola un pensionato 71enne che aveva messo in vendita una casa a Vallo. All’appuntamento si presentarono in tre, tra cui Mancino, e narcotizzarono l’anziano. Al suo risveglio, l’uomo non trovò più i 500 euro che aveva nel portafoglio, la Fiat Panda con la quale aveva raggiunto Vallo e le chiavi della sua residenza di via Santa Giulia a Torino, dove i tre tentarono di rubare poco dopo. Un assalto non andato a buon fine solo grazie all’antifurto che mise in allarme i vicini.

Dalla sua denuncia partirono le indagini dei carabinieri che si sono concluse grazie anche ai militari della compagnia di Asti che erano riusciti a identificare la banda dei finti agenti immobiliari, arrestando tre persone: Calogero Milioto, 56 anni, residente ad Asti, Alban lena, albanese di 41 anni abitante ad Asti, e appunto Rocco Mancino, 54 anni, residente in provincia di Asti. Una quarta persona, Salvatore A., 44 anni di Asti, fu invece denunciata perché coinvolta in un altro furto con lo stesso modus operandi.