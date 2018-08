Nasce Juventus Tv, nuova piattaforma on-demand. Ronaldo la inaugura

L'attaccante portoghese ha rilasciato un'intervista: "Spero di adattarmi in fretta ma non sono preoccupato".

Nasce Juventus Tv, nuova piattaforma on-demand per vivere il mondo bianconero in modo integrale. Dagli allenamenti alle interviste esclusive, dai contenuti storici agli highlights, dalle ultime novità sul settore giovanile e sulle Juventus Women agli originali dietro le quinte.

Tra i servizi offerti dalla nuova piattaforma, oltre a tutti i pre e post partita in diretta dall’Allianz Stadium con Claudio Zuliani, anche quello di rivedere le partite arricchite dai dati statistici e, grazie alla modalità Multi-Cam sarà possibile scegliere da quali angolazioni godersi gol e azioni spettacolari.

RONALDO SOGNAVA LA MAGLIA BIANCONERA

“La Juve? Un grandissimo club, lo conosco da bambino e speravo un giorno di poterci giocare”. Così Ronaldo ha inaugurato il canale web Juventus Tv, passato dalla piattaforma Sky ad internet, concedendo una lunga intervista: “Il mio obiettivo è quello di essere in forma, di aiutare la squadra, di vincere trofei. Questo è quello che mi sono prefissato. Sono felice, l’accoglienza è stata splendida da parte di tutti. Quando ho scelto la Juve? E’ stato facile, è il club più importante d’Italia e tra i migliori al mondo. Cosa penserò quando segnerò il primo gol? Avverrà tutto in maniera naturale. A essere sincero non ci penso. So che arriverò pronto e preparato. La Serie A la conosco bene perché l’ho seguita in televisione, ma non ci ho mai giocato prima. Spero di riuscire ad adattarmi in fretta. Ma non sono preoccupato, la prendo come una sfida. E io amo le sfide. Un messaggio per i tifosi? Fino alla fine, forza Juventus!”