Nasce la BeeQueen Community: «Perché le donne sono regine»

Il termine è inglese, Community, ma lo spirito è quello caldo e determinato di dieci professioniste torinesi, tutte diverse tra loro, che hanno deciso di unirsi tra donne, per le donne. Ecco la BeeQueen Community, un progetto tutto al femminile nato in questo periodo storico particolare, sia economicamente, sia psicologicamente, con l’obiettivo di «sostenere e aiutare con i propri mezzi e con tutte le forze che si hanno a disposizione, chi

si trova nell’impossibilità di fare da solo e chi ha voglia e necessità di un cambiamento

di vita». Sono le parole di Veronica Bondesan, una delle fondatrici, Agente di Commercio nell’ambito dell’abbigliamento e della moda tutta “impulso ed entusiasmo”, come la definiscono le altre tre fondatrici: Simonetta Albiero, Guida EasyDetox e consulente benessere, Marzia Pertusio, Guida EasyDetox e consulente del benessere e Annamaria Panero, consulente di stile e insegnante di Armocromia. A loro si aggiungono sei super coaches ognuna delle quali al top nella propria professionalità e unite dalla voglia di comunicare quanto l’essere donne significhi, appunto, essere “Regine”. Una Community

seria, volta al benessere, che non a caso si appoggia all’azienda americana leader nel commercio di prodotti a base di aloe, la Forever Living, di cui ognuna delle quattro fondatrici è anche consulente. Ecco allora Barbara D’Esposito, Home Organizer, ovvero, la regina della casa che in men che non si dica ti rimette a posto anche l’angolo più maledetto dell’appartamento, Gloria Corradino, Make-up Artist da mille e una notte, la Dottoressa Elisa Dessy, Formatrice, Mental Coach, Sfera Coach, Pedagogista. Della BeeQueen fanno anche parte Monica Garassino, insegnante di Yoga, Meditazione e Terapia Energetica certificata Alliance America e Yoga Alliance Italia, Simona Martini, Hair Stylist ed Estetica, perché il benessere di una donna deve essere completo. Infine, Madddalena Massano De Oliveira, la più giovane della Community, ha solo 24 anni, ma una vera eccellenza nel suo campo, richiestissima da Londra (dove vive) a Torino. Maddalena è una Nutrizionista e Personal Trainer le cui consulenze online stanno andando a ruba attraverso la rete social della BeeQueen e dei suoi canali personali: @madcoaching su Instagram o madcoachingonline@gmail.com. La sua consulenza è a 360 gradi per quanto riguarda il benessere e comprende sia una dieta studiata ad hoc sulle esigenze di ogni singolo cliente, sia un allenamento programmato settimanalmente secondo lo stile di vita e le preferenze del cliente (da 0 a 7 volte a settimana, a casa o in palestra). «Ho deciso di operare esclusivamente online – spiega Maddalena raggiunta a Londra -, la mia figura professionale è quella dell’Online Fitness Coach che qui nel Regno Unito è già molto diffusa e mi permette di seguire le persone 1:1 quasi 24 ore su 24. E niente paura se si avvicinano le festività natalizie – conclude – festeggiate con serenità, ho già aperto la waiting list per i corsi di gennaio».

Chi volesse curiosare, tutte le Coaches postano pillole gratuite con consigli preziosi e segreti inerenti alle loro competenze. Da queste pillole gratuite sarete in grado di scoprire di più su ciò che sanno e sulle consulenze o servizi che vi possono offrire. Inoltre, chi le contatterà tramite BeeQueen, sarà in grado di scoprire le offerte riservate ai membri che seguono la Community! Per tenersi in contatto con tutto ciò si può seguire @beequeencommunity su Instagram, Beequeencommunity su Facebook e contattare beequeencommuny@gmail.com.