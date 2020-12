Nasce la BeeQueen Community. «Perché le donne sono regine»

Il termine è inglese, Community, ma lo spirito è quello caldo e determinato di dieci professioniste torinesi, tutte diverse tra loro, che hanno deciso di unirsi tra donne, per le donne. Ecco la BeeQueen Community, un progetto tutto al femminile nato in questo periodo storico particolare, sia economicamente, sia psicologicamente, con l’obiettivo di «sostenere e aiutare con i propri mezzi e con tutte le forze che si hanno a disposizione, chi si trova nell’impossibilità di fare da solo e chi ha voglia e necessità di un cambiamento di vita». Sono le parole di Veronica Bondesan, una delle fondatrici, Agente di Commercio nell’ambito dell’abbigliamento e della moda tutta “impulso ed entusiasmo”, come la definiscono le altre tre fondatrici: Simonetta Albiero, Guida EasyDetox e consulente benessere, Marzia Pertusio, Guida EasyDetox e consulente del benessere e Annamaria Panero, consulente di stile e insegnante di Armocromia. A loro si aggiungono sei super coaches ognuna delle quali al top nella propria professionalità e unite dalla voglia di comunicare quanto l’essere donne significhi, appunto, essere “Regine”. Una Community seria, volta al benessere, che non a caso si appoggia all’azienda americana leader nel commercio di prodotti a base di aloe, la Forever Living, di cui ognuna delle quattro fondatrici è anche consulente.

