Nasce la delega alla Gentilezza: in Canavese i primi assessorati

L’idea di fondo è semplice e ha già conquistato otto Comuni in tutta Italia. I primi due in Canavese. Insegnare e trasmettere la gentilezza a partire dalle piccole cose di ogni giorno, diffondendone la conoscenza attraverso azioni concrete, «per favorire il benessere e la crescita della persona». Sono questi, infatti, gli obiettivi che si è data l’associazione “Cor et Amor” di Ivrea nel proporre a tutti i Comuni italiani l’istituzione di una delega alla Gentilezza. Una iniziativa colta al volo già da quattro amministrazioni del Piemonte, sparse tra Torino, Cuneo e Verbania, oltre che da altrettanti Comuni della Campania.

A fare da apripista sono stati i sindaci di Rivarolo e Salerano, Alberto Rostagno e Caterina Enrico Tersilla, che hanno nominato i primi assessori con questa particolare delega “a costo zero”. «Penso di essere stata la prima» conferma Lara Schialvino, che ha ricevuto l’incarico a Rivarolo insieme ai Lavori pubblici e all’Anagrafe. «Come prima iniziativa abbiamo creato dei parcheggi “rosa” in prossimità di uffici e ambulatori, ma stiamo lavorando all’idea di regalare a ogni neonato della città una mappa di Rivarolo in cui venga indicato un albero piantato in occasione della sua nascita, così da educarlo al “bene comune” fin da bambino» racconta l’assessore Schialvino.

«Noi abbiamo scelto di sdoppiarla» spiega, invece, la prima cittadina di Salerano, che ha affidato il compito di “vigilare” sulle buone pratiche a Margherita Maina e Michela Pozzato, che si dedicheranno rispettivamente agli adulti e ai bambini. «Non solo. L’assessorato alla Gentilezza avrà una sua particolare sede che abbiamo voluto chiamare “Il Pensatoio” ed è ospitato in quello che tutti conoscono come il vecchio forno di Salerano. La particolarità è che su ogni parete si compie una specifica riflessione» sottolinea Caterina Enrico Tersilla. In questo spazio, ristrutturato dall’artista Eugenio Pacchioli, saranno organizzate le attività del prossimo Natale.

«Ma sono numerose le iniziative che prevediamo in questo senso, oltre all’adesione alla Giornata nazionale della Gentilezza già in agenda per il 22 settembre» conclude il sindaco. «La prima iniziativa che ho preso è quella del dialogo, specie con i nostri cittadini più anziani per sentire se hanno bisogni o necessità particolari, fosse anche solo la compagnia» aggiunge l’assessora alla Gentilezza degli Adulti, Margherita Maina. «Il nostro è un incarico importante, specie di questi tempi in cui ogni confronto sembra gravato dalla contrapposizione più accesa, se non persino dalla maleducazione. Abituarsi fin da bimbi alla gentilezza è il primo antidoto» aggiunge l’assessore alla Gentilezza dei Giovani, Michela Pozzato.

A settembre potrebbero essere annunciati altri due Comuni del Torinese che aderiranno alla proposta dell’associazione “Cor et Amor” presieduta da Luca Nardi. «Non possiamo ancora svelare quali siano perché avremo la certezza solo al ritorno dalle vacanze estive» spiega Nardi. Nel resto del Piemonte hanno istituito lo stesso assessorato le amministrazioni di Igliano in provincia di Cuneo, che tra i suoi 69 abitanti ha scelto Gianluigi Bado, e Omegna nel Cusio, che ha delegato Sara Rubinelli.