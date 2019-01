Mentre all’esterno divampa la protesta, con i partecipanti alla presentazione “accolti’ da scritte poco simpatiche contro la decisione di spostare il mercato del baratto da San Pietro in Vincoli in via Carcano, nasce ufficialmente a Torino la Holden Academy, la prima Università della Scrittura in Europa.

Massima promotrice dell’iniziativa è la Scuola Holden, fondata e diretta da Alessandro Baricco. Presso l’Accademia si potrà conseguire una laurea triennale in scrittura, equipollente a quella in Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo. Con la Brexit, solo Torino in Europa potrà garantire ciò.

Sette le discipline – Armonia, Design della mente, Figure, Instabilità, Intensità, Linguaggi e Sequenze – ma si studieranno pure musica, greco antico, programmazione informatica e l’inglese parlato ai tempi di Shakespeare.

Se si è interessati a frequentare i corsi bisogna avere tra 18 e 30 anni, partecipare allo Scouting 2019 (c’è tempo fino al 30 settembre) e seguire dieci giornate di test tra marzo e settembre, con frequenza e obbligatoria. A luglio i primi esami di ammissione.