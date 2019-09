Nasce a Torino la “scuola del futuro”: inaugurate la Fermi e la Pascoli [FOTO]

Festa grande per alunni e insegnanti. Inaugurata a Torino “la scuola del futuro”, le scuole medie Fermi e Pascoli, così definita perché le classi sono divisi per materie perché gli spazi condivisi sono anche a disposizione del quartiere. Imponente il restyling di entrambi gli istituti, reso possibili grazie a un investimento da undici milioni di euro di Fondazione Agnelli e Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Torino Fa Scuola portato avanti dal Comune e dalla Fondazione Scuola.

All’inaugurazione dei due istituti, insieme alla sindaca Chiara Appendino, anche il presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, e il presidente della Fondazione Agnelli, John Elkann, che ha sottolineato: “Ho sentito i ragazzi dire che hanno più voglia di studiare in un ambiente come questo, e ciò rende ancora più meritevole lo sforzo fatto. Queste scuole possono diventare un modello di innovazione didattica, siamo riusciti a realizzare il progetto in un anno e questa è la dimostrazione che pubblico e privato, quando lavorano insieme, possono far bene”.

Da parte della sindaca Appendino, invece, la certezza che “grazie a questo progetto assumiamo la responsabilità di portare avanti un modello di scuola innovativa, una scuola che sappia veicolare al suo interno i valori di una società sana e coesa”. Appendino ha parlato anche di vicende politiche e in particolare della sinergia tra M5s e Pd: “Non è prevista un’alleanza, almeno per quanto ci riguarda. Ben vengano, in ogni caso, convergenze su temi programmatici come ambiente e innovazione. Ogni contributo costruttivo è ben accolto”.