«Nascerà un nuovo circolo con orti, famiglie e giochi»

E’ stata riqualificata grazie a un taglio di capelli la storica bocciofila comunale di Madonna del Pilone, nata sulle sponde del Po nell’ormai lontano 1922. Tra una sforbiciata e l’altra, l’ex parrucchiere Ernesto Gavassa e il dottor Franco Corno hanno deciso di rilanciare una dei primi circoli di bocce torinesi. Un percorso durato un anno e mezzo, che ha visto la ristrutturazione dell’edificio adibito a bar e ristorante da parte del Comune, e la volontà di mettere il sociale al centro dell’operazione. «Sarà uno spazio tutto nuovo e aperto ai cittadini» spiega l’attuale presidente Franco Corno che insieme al suo vice Claudio Ostorero, Pierfranco Bodriti e Mauro Pogliano, è sceso in campo per rilanciare il gruppo bocciofilo di viale Michelotti 102. Grazie all’impegno dei quattro “Pinin”, (come amano definirsi i quattro soci, in onore del campione di bocce nazionale Pinin Corno, antenato del presidente Franco), i circa 3mila metri quadri occupati dalla bocciofila ospiteranno spazi per le famiglie, laboratori didattici per le scuole, orti gestiti dagli anziani e un’area giochi. I 15 campi da bocce saranno ridotti a 9 per creare un nuovo un punto di raccolta per i runner e per gli appassionati di nordic walking, con spogliatoi volanti e servizi. «Si continuerà a giocare a bocce ma il circolo avrà anche una vocazione sanitaria» sottolinea Franco Corno, chirurgo Humanitas e medico del Gradenigo che sta lavorando a un progetto di riabilitazione funzionale per pazienti affetti da ischemie cerebrali e miocardiche. Insomma uno spazio sociale per tutte le età che attualmente conta circa 300 soci iscritti «ma ci auguriamo di arrivare a 500 e poi a 1.000 entro questi tre anni» aggiunge il medico chirurgo. Il lavoro da fare però è tanto. «Si dovrà infatti risistemare anche la struttura che ospita eventi socioculturali e spettacoli musicali – afferma Ernesto Gavassa, 80 anni, socio della bocciofila dal 1958 – e poi dovremo recuperare la tettoia in legno e costruire una nuova pavimentazione sopra gli autobloccanti dissestati». L’importo totale dell’intervento è di 170mila euro e se tutto andrà secondo i piani la concessione si estenderà per 12 anni. Tra le tante idee partorite dal presidente Franco Corno c’è anche «la creazione di un punto pesca sulle rive del Po che potrebbe essere utilizzato dalle persone con disabilità».