Nasconde la droga in auto, scoperto prende a morsi un agente. Arrestato

Intercettato in via Cecchi a Torino. La polizia sequestra cocaina ed hashish per 4 chili

Nel bagagliaio della sua auto, nascosto in mezzo ai vestiti che intendeva vendere al mercato, nascondeva mezzo chilo di hashish. Un italiano di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino. Fermato per un normale controllo in via Cecchi, l’uomo ha insospettito gli agenti della Volante per il nervosismo. Da qui i controlli che hanno portato alla scoperta della “roba”.

OLTRE ALL’HASHISH TROVATA ANCHE COCAINA

Oltre all’hashish, nell’abitacolo dell’auto c’erano anche 40 grammi di cocaina, mentre nel vano motore sono stati trovati altri 250 grammi di hashish. La perquisizione è proseguita a casa dell’uomo, dove i poliziotti hanno sequestrato altri 3,2 chili di hashish. L’uomo, che ha tentato di opporsi all’arresto, ha morso ad una mano un agente procurandogli una ferita lacero contusa. La droga sequestrata in tutto supera i quattro chili.