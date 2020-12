Nasconde la droga nella casa dell’ex compagna, lei lo scopre e gli danneggia l’auto

Sono da poco trascorse le ore 21 quando in zona Barriera Milano a Torino, una cittadina segnala al 112 la presenza di una persona intenta a danneggiare, con un oggetto metallico, i finestrini e il parabrezza di un’auto.

LA VOLANTE ARRIVA SUL POSTO

La Volante giunta sul posto rintraccia l’autrice del gesto, una 36enne originaria della Repubblica Centrafricana. Agli agenti la donna ha ammesso di aver effettivamente danneggiato quell’auto, dicendo di averlo fatto a causa di uno scatto d’ira nei confronti dell’ex compagno, proprietario del veicolo.

LA DONNA SPIEGA TUTTO AI POLIZIOTTI

La trentaseienne ha raccontato alle forze dell’ordine che poco prima aveva scoperto che l’uomo, un suo coetaneo proveniente dalla Nigeria, usava la sua abitazione per nascondere sostanza stupefacente ed altro materiale per il confezionamento della “roba”. Da qui dunque era partito lo scatto d’ira che l’aveva portata a prendersela con la macchina dell’ex compagno.

IN CASA IL “NASCONDIGLIO” DELLA DROGA

I poliziotti allora, hanno deciso di perquisire la residenza della donna dove hanno effettivamente trovato conferma del racconto della 36enne: la droga, insieme al materiale per il taglio, era custodita all’interno di un armadio della camera da letto mentre in un ripostiglio sul balcone, occultate all’interno di un tappeto, c’erano due buste contenenti cocaina, per circa 30 grammi.

LUI ARRESTATO, LEI DENUNCIATA PER DANNEGGIAMENTO

Il nigeriano, con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente mentre la sua ex compagna è stata denunciata per danneggiamento.