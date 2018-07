Nasconde la merce rubata sotto gli indumenti. Arrestato all’uscita del supermarket

Un algerino di 33 anni è stato arrestato dai poliziotti della squadra Volante per tentato furto. Gli agenti sono intervenuti in un supermercato di corso Regina Margherita a Torino dove l’uomo, poco prima, aveva nascosto sotto gli indumenti alcuni prodotti trafugati dagli scaffali. Un addetto alla sicurezza, notato lo strano “gonfiore”, ha fermato lo straniero il quale, per tutta risposta, per garantirsi la fuga, lo ha colpito al volto.

ARRESTATO DALLA POLIZIA

Al loro arrivo, gli agenti hanno bloccato e arrestato il balordo il quale, come scoperto più tardi, aveva a carico numerosi precedenti ed era inottemperante all’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.