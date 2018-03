Nascondeva armi e droga in casa: arrestato 41enne nel Torinese[LE FOTO]

In casa nascondeva un arsenale, ma è stato scoperto dai carabinieri è arrestato. In manette è finito B.O., 41enne di Castelnuovo Nigra (To), già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione, i carabinieri della stazione di Castellamonte hanno trovato un’arma da guerra, ovvero un moschetto automatico cal. 9 parabellum e una cartuccia.

All’interno del camino, invece, è stata recuperata un’arma clandestina, una Pen Gun cal. 22 con all’interno una cartuccia. Come se non bastasse, l’uomo nascondeva in casa anche 163 cartucce cal. 22 ed un fucile da caccia privo di matricola, la cui detenzione non era mai stata denunciata, e tre piante di cannabis lunghe circa 80 cm ciascuna.

Per il possesso illegale dell’arma da guerra e dell’arma clandestina, il 41enne è stato arrestato. L’uomo è stato inoltre denunciato per detenzione di munizionamento e coltivazione di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto, ora dovrà presentarsi due volte al giorno in caserma.