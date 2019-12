Nascondeva marijuana tra gli indumenti stesi sul ballatoio: arrestato 23enne [VIDEO]

Oltre 700 grammi di marijuana, 610 euro in contanti e 3 telefoni cellulari: questo il bottino sequestrato dalla polizia lo scorso venerdì nell’operazione conclusasi con l’arresto di un 23enne nigeriano, irregolare su territorio nazionale, responsabile della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

LA DROGA ERA NASCOSTA SUL BALLATOIO

L’uomo è stato individuato all’interno di uno stabile che già in passato aveva visto arrestati due nigeriani perché in possesso di 3 kg di marijuana. Dopo una breve insistenza gli agenti sono entrati in casa e il giovane, alla vista dei poliziotti, ha subito cercato di nascondere qualcosa in direzione del ballatoio. I militari a quel punto, insospettiti, si sono diretti proprio lì, trovando, nascoste tra gli indumenti, diverse bustine di cellophan, contenenti in totale circa 700 grammi di marijuana. Il 23enne, che aveva già precedenti sempre per reati inerenti allo spaccio di droga, ha accusato i vicini di casa, ma gli accertamenti hanno presto fugato ogni dubbio.