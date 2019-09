Nascondevano dosi di crack in auto nel quartiere Mirafiori: un arresto

Fermato un cittadino extracomunitario, trovato in possesso di 30 grammi di stupefacente. Denunciato il 37enne conducente dell'auto

Un arresto ed una denuncia nell’ambito dei controlli anti spaccio in zona Mirafiori: gli agenti hanno fermato lo scorso martedì una 500 nera all’angolo fra via Gaidano e via Rubino. All’interno dell’auto, rannicchiato sui sedili posteriori, vi era un 23enne gabonese che nascondeva una bustina di crack alla vista degli agenti.

Il cittadino extracomunitario è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, mentre il conducente dell’auto, un 37enne italiano, è stato denunciato per favoreggiamento personale. ha tentato in più occasioni di favorire la fuga del pusher.