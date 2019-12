Nascondevano marijuana tra vestiti e giocattoli: due arresti a Nizza Millefonti

Due arresti ed una denuncia: questo il bilancio dell’attività di controllo della polizia lo scorso mercoledì nel quartiere Nizza Millefonti. In particolare fermati un 19enne ed un 20enne, italiani, in possesso, nelle rispettive abitazioni, di marijuana, soldi in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Denunciato, invece, un loro complice di 20 anni.

IL FATTO

I giovani erano stati visti chiacchierare a voce bassa in piazza Bengasi e, raggiunti dagli agenti per un controllo, si sono mostrati subito insofferenti e nervosi, atteggiamento che ha insospettito le autorità. Uno dei tre aveva con sé ben 1100 euro in contanti frutto, a suo dire, della vendita di panini come ambulante. Gli altri due, invece, avevano con loro circa 11 grammi di marijuana e 75 euro.

I CONTROLLI NELLE ABITAZIONI

A questo punto i poliziotti hanno eseguito la perquisizione delle abitazioni dei ragazzi: nell’appartamento del 19enne vengono trovate 2 buste contenenti marijuana, per un peso di 52 grammi totali nascoste tra due divani della camera da letto e tra indumenti presenti all’interno dell’armadio. Rinvenuti inoltre un bilancino occultato nel mobile porta televisore ed un rotolo di cellophane, per il confezionamento delle mono-dosi di sostanza stupefacente, sul mobile adiacente la camera del giovane. Nella casa del 20enne, invece, sono state ritrovati 32 involucri contenenti sempre lo stesso stupefacente, nascoste in una scatola di giocattoli. Non è stato trovato niente, invece, nella dimora del terzo ragazzo, motivo della sola denuncia.