Il Natale da ridere con i cinepanettoni

Anche se i due protagonisti dicono «non è un cinepanettone, è un film comico, è un film di Natale ed è fatto da due comici», il film “Amici come prima” con Christian De Sica e Massimo Boldi, uscito ieri in 500 sale italiane distribuito da Medusa e che vede la réunion dopo 13 anni della coppia storica dei cinepanettoni, è di diritto iscritto nella categoria. Ed è già in lizza per contendersi il primo posto nella classifica degli incassi al botteghino per queste feste. Nella lavagna Sisal Matchpoint è infatti dato 1 a 30 rispetto a “I tre moschettieri del re – La penultima missione” di Giovanni Veronesi, altra pellicola natalizia in uscita il 27 dicembre.

Diretto dallo stesso De Sica, che si è fatto coadiuvare alla regia dal figlio Brando, “Amici come prima” è una commedia agrodolce che mescola le gag a momenti di malinconia e tenerezza. De Sica è Cesare, direttore di un hotel di lusso che viene licenziato dai nuovi proprietari cinesi. Dopo aver cercato inutilmente un altro lavoro scopre che la figlia dello storico proprietario dell’hotel, alias Massimo Boldi, è alla ricerca di una badante.

Un allevatore di bestiame grossolano e sgrammaticato, un castellano dai costumi sessuali molto liberi, un frate indebitato e un locandiere ubriacone e oppiomane sono D’Artagnan, Porthos, Aramis e Athos, gli improbabili moschettieri, attempati e disillusi, del film di Veronesi che vivranno una nuova, coraggiosa, divertente e un po’ pazza avventura per salvare il re Luigi XIV. Una commedia avventurosa con un cast d’eccezione: Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Valerio Mastandrea.

È già nelle sale dal 29 novembre scorso la nuova pellicola di Leonardo Pieraccioni “Se son rose”. Il regista e attore toscano veste i panni di Leonardo Giustini, cinquantenne che cerca di stare al passo con la tecnologia. Sua figlia, la quindicenne Yolanda, decide di mandare un messaggio alle ex del padre, dando vita ad un vero e proprio “viaggio”, fatto di ricordi e sentimenti. Sempre il 27 dicembre farà la sua apparizione sul grande schermo “La befana vien di notte” con Paola Cortellesi, di giorno giovane maestra di una scuola elementare e befana di notte.

È targato Disney l’attesissimo “Il ritorno di Mary Poppins”, sequel del celebre “Mary Poppins” del ’64 con Julie Andrews e da oggi sul grande schermo. Oggi, il film all’Uci Torino Lingotto e all’Uci Moncalieri sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. È invece della Warner Bros il film d’animazione “Spider-Man: un nuovo universo” ideato da Brian Bendis e disegnato da Sara Pichelli, dal giorno di Natale al cinema. Protagonista è Miles Morales, un timido ragazzino afroamericano che affronterà una serie di straordinarie avventure.