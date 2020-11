“Natale senza Amazon”: in piazza Cln la protesta delle mascherine tricolori [FOTO E VIDEO]

Manifestazione a tutela del commercio "made in Italy" contro lo strapotere delle multinazionale.

“Natale senza Amazon“. E’ quanto si può leggere su uno striscione esposto proprio davanti ad una delle due fontane di piazza Cln a Torino da un gruppo di manifestanti. Tutti distanziati e con le mascherine tricolori sul viso, i contestatori hanno inteso, in tal modo, inscenare una protesta per la tutela del commercio made in Italy contro lo strapotere delle multinazionale.