Natale sold out in montagna. Alleanza con i Giochi in Cina

Da domani in funzione gli impianti sia in Vialattea sia a Bardonecchia

Trenta centimetri di neve fresca a temperatura rigide sono state una autentica manna per le montagne olimpiche: da sabato, impianti aperti in tutto il comprensorio della Vialattea e a Bardonecchia, con previsioni di un Natale all’insegna del pienone, soprattutto per le presenze dei turisti stranieri. Una stagione che, a detta dei gestori, potrebbe portare a ottimi risultati ma che si è già macchiata di un neo non da poco, l’occasione sfumata delle olimpiadi del 2026. Sarà per questo, forse, in Vialattea, si sta lavorando per essere “presenti” a quelle del 2022 in Cina.

Era stato annunciato anche alla presentazione della nuova stagione che la Cina è un nuovo mercato che desta particolare interesse. In questi mesi ci sono stati diversi scambi tra Sestriere e Pechino, per aiutare gli orientali nell’organizzazione della competizione a cinque cerchi. Competizione che, peraltro, potrà fare decollare un turismo di massa anche verso l’Europa.

«Il loro Stato vuole decine di milioni di sciatori nei prossimi anni e le nostre montagne sono per loro una meta interessante – sottolinea Alessandro Perron Cabus, Ad di Sestrieres Spa, società che gestisce il comprensorio Vialattea -. Il loro è un turismo diverso, perché farebbero almeno 14 o 21 giorni, di cui alcuni sulla neve e altri a girare città d’arte o terre del vino come le Langhe». Per i gestori delle stazioni sciistiche un turismo come questo sarebbe una manna dal cielo: «Stiamo lavorando con Regione e Vialattea per aprirci alla Cina – spiega Enrico Rossi, direttore commerciale della Colomion Spa, che gestisce le piste di Bardonecchia -. Uno dei nostri problemi è equilibrare maggiormente il flusso di sciatori, tra giorni feriali e festivi».

Gli impianti, infatti, dal lunedì al venerdì funzionano molto al di sotto delle loro possibilità. Per questa ragione sia Perron Cabus sia Rossi auspicano che venga potenziata la capacità ricettiva nelle loro zone: più posti letto vorrebbe dire attirare più turisti che non si fermano solo un giorno.

Intanto, ci si gode, come detto, gli effetti della nevicata di mercoledì e il “traino” della stagione passata: «Il fatto che lo scorso anno abbia nevicato molto, ha spinto diversi stranieri a tornare – rivela Perron Cabus -. I tour operator non hanno più un buco libero fin oltre metà marzo». «È consuetudine che una stagione con molta neve si porti dietro una stagione importante» gli fa eco Rossi.

Quanto alle olimpiadi del 2026 e alla possibilità di collaborare (“prestando” impianti o piste) a Milano e Cortina «Noi siamo qui e se ci saranno competizioni da ospitare siamo pronti – anticipa Perron Cabus -. Certo che ha poco senso fare una sola gara da noi, sarebbe stato meglio dividere le competizioni femminili da quelle maschili e concentrarle in due posti».