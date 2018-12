Natale a Torino, la Mole si colora di rosso: mai così prima d’ora

La Mole Antonelliana, il monumento simbolo di Torino, si tinge di rosso. Ad annunciare la nuova colorazione è, su Instagram, la sindaca Chiara Appendino. “In occasione della Vigilia e del giorno di Natale, la Mole Antonelliana vestirà di rosso e e illuminerà così di nuova luce il cielo della nostra Città – scrive sul social la prima cittadina -. Uno spettacolo di colori realizzato con la collaborazione del @gruppoiren e che, nel #NataleMagico di Torino, regalera’ ai torinesi e ai tanti turisti presenti in citta’ una Mole come non si e’ mai vista prima”.