Con Natalia Nascimento ogni giorno è carnevale

È una delle star del Carnevale di Rio, la festa che richiama nella metropoli carioca turisti e appassionati da tutto il mondo e che trasforma le strade della “Cidade maravilhosa” in un gigantesco sambodromo.

Per Natalia Nascimento, però, ogni giorno è carnevale. Nel senso che ogni occasione è buona per mostrare ed esibire il suo fantastico corpo, sinuoso ed esuberante come non mai.

Modella e vedette per numerosi spettacoli, è tifosissima del Flamengo e della squadra rossonera è stata eletta ufficialmente musa per il 2019. Magari porterà un po’ di fortuna, la torcida apprezzerebbe molto.