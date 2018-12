Natalie Roser, la neo milionaria

Per Natalie Jayne Roser è tempo di festa. Grazie ai nuovi scatti bollenti il suo profilo Instagram ha raggiunto un traguardo importante, quello del milione di follower. Una piccola, grande soddisfazione per la modella australiana, molto ambita dai grandi marchi di costumi da bagno.

Di lei ci siamo già occupati qualche tempo fa. Lunghi capelli biondi, fisico longilineo con le curve al punto giusto, Natalie ha negli splendidi occhi azzurri e nel magnetico lato B i suoi indiscutibili punti di forza. Esaltati e ostentati (soprattutto il lato B) continuamente sui social.

Sempre in giro per il mondo, la Roser non perde occasione per fotografarsi o farsi fotografare sulle spiagge della sua Australia, in Thailandia, in California e ovunque ci siano sole e mare. I suoi follower ringraziano e…aumentano sempre di più.