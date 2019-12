«Siamo nati 17 anni fa contro i fumi tossici»

Il “paese dentro Torino”. Così veniva chiamato un tempo Barriera Lanzo, quartiere sì periferico ma “centrale” per posizione strategica, in quanto attraversato da importanti infrastrutture come il collegamento con Caselle e la ferrovia Torino-Ceres, più diversi siti d’interesse storico nelle vicinanze tipo la Reggia di Venaria e il parco La Mandria. Il comitato spontaneo per la riqualificazione di Barriera Lanzo è nato qui, il 19 aprile 2002, presso i locali del centro d’incontro, in via Lanzo 144. Fondatore fu Domenico Pannunzi, ex consigliere della circoscrizione Cinque ricordato ancora oggi con affetto dai membri dell’associazione.

«Senza di lui, questo centro d’incontro non esisterebbe e forse nemmeno il comitato». Un comitato da sempre apartitico il cui scopo, da 17 anni, è cercare tramite forme civili di protesta di migliorare la qualità della vita di Barriera Lanzo. Tantissime le battaglie intraprese per il bene del quartiere. Ad esempio quella contro il traffico dei mezzi pesanti che ne inquinavano l’arteria principale, appunto via Lanzo. I tir arrivavano da strada Bramafame e Palazzo Civico, dopo le proteste, riuscì a farli deviare tramite un’ordinanza. Ora però i passaggi sono ripresi e il comitato, ne siamo certi, si farà di nuovo sentire. Altra dura lotta fu contro l’installazione di un ripetitore nel vicino parco.

Come finì? Con una vittoria a metà. «Lo spostarono di cento metri», afferma Memy Calza, un tempo coordinatrice e oggi presidente. Ma la battaglia principale è quella contro i fumi tossici del campo rom di strada Aeroporto. Il comitato spontaneo, da dieci anni, si batte contro questa forma d’inquinamento e i risultati, dopo petizioni e alleanze con altre associazioni di Torino Nord, si sono visti. «Prima c’era un rogo al giorno – assicura la presidente – mentre ora la situazione è migliorata».

Dove invece le cose potrebbero andare meglio è sul fronte sanitario. «Non abbiamo un centro prelievi. Gli abitanti devono andare al Larc di corso Venezia o al Cdc di corso Toscana. Oppure ancora all’asl in via del Ridotto». Un altro spunto, forse, per una nuova battaglia.