Nations League, Belotti e Berardi stendono la Bosnia: Italia alle Final Four di Torino

Gli azzurri si confermano in testa al girone ed avanzano alla fase finale del torneo in programma nel 2021

L’Italia vince ancora: battuta la Bosnia-Erzegovina nel match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League. Un successo che qualifica gli azzurri alle Final Four del torneo, in programma dopo l’europeo nel 2021.

Decisivo l’attaccante granata Belotti, che ha firmato la rete dello 0-1 nel primo tempo. Il raddoppio è arrivato nella ripresa, firmato da Berardi al minuto 68. Quindi un match in controllo, che gli uomini di Mancini (guidati ancora da Evani per la positività al Covid del ct) hanno portato a casa agevolmente.

Gli azzurri salgono quindi a quota 12 punti nel Gruppo 1 della Lega A, con un punto in più dell’Olanda, e staccano il pass per le Final Four in programma il 6-7 e 10 ottobre a Torino.