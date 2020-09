Nations League, Italia corsara ad Amsterdam: Olanda ko 1-0, decide Barella

Dopo il passo falso contro la Bosnia, l’Italia torna alla vittoria, e lo fa con una prestazione autoritaria. Gli azzurri espugnano la Johan Cruijff di Amsterdam e battono 1-0 l’Olanda, grazie ad un gol di Barella.

L’Italia ha messo da subito in difficoltà i padroni di casa, creando diversi pericoli in attacco con il tridente Zaniolo-Immobile-Insigne. Il romanista, però, è stato costretto a lasciare in campo in chiusura di primo tempo (sullo 0-0) per un infortunio rimediato dopo uno scontro di gioco (si teme la rottura del crociato). Poco dopo arriva il gol: Immobile trova Barella a centro area con un cross perfetto, e l’interista non sbaglia di testa.

Nella ripresa solo un intervento importante di Donnarumma, che salva il risultato su Van De Beek. L’Italia riesce a resistere e porta a casa i tre punti, che la portano in testa al proprio girone nella Nations League.