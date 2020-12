Nations League: Italia con la Spagna a Milano, Belgio-Francia a Torino

Il capoluogo piemontese ospiterà anche la finale per il terzo posto

L’Italia affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League. L’altra gara, invece, vedrà opposte Belgio e Francia. Il sorteggio si è svolto oggi a Nyon. La squadra di Mancini scenderà in campo mercoledì 6 ottobre 2021 a Milano, mentre Belgio e Francia si affronteranno il giorno successivo a Torino, che poi ospiterà la fine per il terzo posto. A Milano la finale, in programma il 10 ottobre.