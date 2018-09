Nations League, l’Italia delude ancora: il Portogallo vince 1-0

Altro stop per l’Italia di Mancini, che cede 1-0 ad un ottimo Portogallo nella seconda giornata della Nations League. All’Estadio da Luz di Lisbona decide l’ex milanista Andrè Silva, su assist di Bruma, con un bel diagonale sottomisura ad inizio secondo tempo.

L’ANALISI

Gli azzurri, nonostante il cambio quasi totale della formazione titolare, non hanno convinto soprattutto in fase offensiva, creando poco e niente. Molto più propositivi, invece, i portoghesi, che hanno dominato in lungo e in largo sul punto di vista del gioco, chiamando più volte in causa Donnarumma, autore di una serie di ottime parate che hanno evitato un risultato più ampio. Non arriva quindi il gol su azione: al momento sembra essere questo il problema più grave della nuova Italia di Mancini, che ammette: “Dobbiamo trovare soluzioni, dobbiamo fare gol”. L’ultima vittoria ufficiale risale all’ottobre 2017, uno 0-1 contro l’Albania: un digiuno che ormai non sembra finire più.

IL TABELLINO

PORTOGALLO: Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi (28′ st Renato Sanches), Ruben Neves, Carvalho (41′ st Sergio Oliveira); Bruma (32′ st Gelson Martins), A. Silva, Bernardo Silva.

A disp. Claudio Ramos, Beto, Neto, P. Mendes, Bruno Fernandes, Guedes, Cedric, Gelson Fernandes. All. Santos.

ITALIA: Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito (28′ st Emerson Palmieri); Chiesa, Jorginho, Cristante (34′ st Belotti), Bonaventura; Zaza, Immobile (14′ st Berardi).

A disp. Sirigu, Perin, Chiellini, Insigne, Benassi, Gagliardini, Bonucci, Bernardeschi, Barella. All. Mancini.

Arbitro: Collum (Sco).

Note: ammoniti Ruben Neves, Pepe (P), Criscito, Chiesa, Berardi (I)

CLASSIFICA

Portogallo 3 (1 pg)

Polonia 1 (1 pg)

Italia 1 (2 pg)