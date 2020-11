Nations League, l’Italia stende la Polonia: 2-0 e primato nel girone

Un gol per tempo: a segno Jorginho (su rigore) e Berardi. Ospiti in 10 per l'espulsione di Goralski

L’Italia batte la Polonia con il risultato di 2-0 nella quinta giornata della fase a gironi della Nations League e conquista il primo posto nel girone, superando l’Olanda.

A decidere il match un calcio di rigore trasformato da Jorginho nel primo tempo ed un gol nella ripresa di Berardi. Nel mezzo l’espulsione di Goralski per i polacchi.

Gli azzurri sono ora in testa al gruppo della competizione: basterà vincere mercoledì contro la Bosnia-Erzegovina (ultima in classifica) per assicurarsi il posto alle final four.