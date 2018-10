NATIONS LEAGUE. L’Italia torna a vincere: Biraghi stende la Polonia nel recupero

All’Italia serviva vincere in Polonia per evitare la retrocessione in Nations League e il successo è arrivato al 92’ con un gol di Biraghi al termine di una partita dominata dagli Azzurri.

Sembrava l’ennesima gara stregata per la Nazionale: due legni di Jorgihno e Insigne e tantissime occasioni sprecate. In zona Cesarini, però, è arrivato l’acuto dei ragazzi di Mancini: calcio d’angolo, spizzata di Lasagna e zampata di Biraghi sotto misura. L’Italia è salva e a novembre si giocherà il primo posto del girone col Portogallo, Polonia retrocessa.

IL TABELLINO DI POLONIA-ITALIA 0-1:

Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca (87′ Jedrzejczyk); Szymanski (46′ Grosicki), Goralski, Linetty (46′ Blaszczykowski); Zielinski; Milik, Lewandowski. A disp.: Dragowski, Fabianski, Frankowski, Kadzior, Kaminski, Kurzawa, Olkowski, Piatek, Pietrzak. All. Brzeczek.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (83′ Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi (80′ Lasagna), Insigne, Chiesa. A disp. Acerbi, Berardi, Bonaventura, Criscito, Gagliardini, Giovinco, Immobile, Pellegrini, Perin, Sirigu. All. Mancini.

Arbitro: Skomina (Slo)

Ammoniti Jorginho (I)

Reti: 92′ Biraghi (I)

🗣️ #Mancini: “Il calcio è questo. Basta un gol, all’ultimo minuto per cambiare tutto. I ragazzi hanno giocato benissimo, la vittoria è più che meritata”#VivoAzzurro #PoloniaItalia🇵🇱🇮🇹 — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 14 ottobre 2018