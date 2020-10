Nations League, reti bianche a Danzica: Polonia-Italia finisce 0-0

L’Italia di Roberto Mancini non va oltre lo 0-0 a Danzica contro la Polonia, nella gara valevole per la terza giornata del gruppo 1 del girone A della Nations League.

La gara si è tenuta davanti ad una notevole cornice di pubblico, presenti distanziati e con mascherine al seguito. Azzurri spreconi, soprattutto con il neo bianconero Chiesa, che ha sbagliato diverse grandi occasioni davanti alla porta. Anche i padroni di casa si sono resi pericolosi in più occasioni, in particolar modo con il loro bomber Lewandowski. Si tratta del secondo pareggio per gli uomini di Mancini dopo quello contro la Bosnia: mercoledì la sfida probabilmente decisiva contro l’Olanda per decretare il leader del girone.