Naturale, gasata o radioattiva

A volte l’incubo ritorna. E si ripropongono i sospetti che la centrale nucleare della ex Sorin sorta tra i campi di fagioli a cavallo tra la provincia di Torino e il Vercellese possa aver lasciato in eredità veleni e contaminazioni. Un lembo di Piemonte tutt’altro che piccolo visto che comprende oltre a Saluggia, Crescentino, Monteu da Po, Cavagnolo, Lauriano, Torrazza, Verolengo e Rondissone, ove è riesplosa la paura che le falde acquifere possano essere state avvelenate dalle scorie radioattive consumate dal tempo e dalla pioggia. In realtà parliamo di fusti interrati nel suolo e forse anche sotto i pavimenti dei capannoni della vecchia centrale. Proprio come si vede nei film che denunciano il grande business dei rifiuti tossici o, peggio ancora, nucleari. Sospetti nati da un’inchiesta della Procura che ha mobilitato l’Arpa e che ora si avvale anche della denuncia di un ex dipendente che ha addirittura indicato il luogo dove sarebbero stati sepolti decine di fusti. Il residuo, forse, di quei fanghi radioattivi con cui nel 2007 vennero caricati treni blindati diretti in Inghilterra dove sorge l’unica centrale di smaltimento di questi materiali. Se così fosse ci ritroveremmo a casa nostra un ecomostro assai più pericoloso di quelle terre dei fuochi su cui sono stati scritti chilometri di pagine. Una violazione terribile a danno della salute degli abitanti, ma anche dell’ambiente agricolo che in zona è particolarmente sviluppato. Inutile negarlo: l’inchiesta in corso sta destando grandi preoccupazioni. Siamo dunque ben oltre le voci di popolo e quella sorta di superstizione che, da queste parti, fa consumare tonnellate di acqua minerale. Mentre persino i contadini sono prudenti nell’irrigare gli orti, confidando solo nella pioggia.

fossati@cronacaqui.it