‘Ndrangheta, confiscati beni per 4 milioni di euro a commercialista

Per l'uomo, 77 anni, è stata disposta la sorveglianza speciale per quattro anni dal Tribunale di Torino

Quattro milioni di euro in beni, tra cui un noto agriturismo, 38 immobili tra appartamenti, uffici e terreni, sono stati confiscati a un ex commercialista di 77 anni da parte della Direzione Investigativa Antimafia. Nei suoi confronti, il Tribunale di Torino ha disposto anche la sorveglianza speciale per quattro anni.

IL CASO

L’uomo era già stato condannato per due anni per violazione delle disposizioni contro la criminalità mafiosa e per rimporto di denaro illecito. Aveva curato gli aspetti contabili di molte imprese di costruzione che secondo l’accusa sono servite al riciclaggio dei capitali delle cosche calabresi.