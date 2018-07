‘Ndrangheta in Piemonte, Cassazione rigetta 5 ricorsi: i carabinieri arrestano i condannati

Sono stati arrestati dai carabinieri del reparto operativo speciale (Ros) Domenico e Roberto Greco e Domenico Maida, tre dei condannati in via definitiva dalla Cassazione nel processo “San Michele” sulle infiltrazioni di ‘ndrangheta in Piemonte. Antonio Donata, invece, si è costituito in carcere. Gli arresti sono scattati dopo che la Suprema corte ha rigettato il ricorso presentato da 5 imputati (c’è anche Gregorio Sisca), condannati nel giugno 2017 dalla IV Sezione Penale della Corte d’Appello del Tribunale di Torino nell’ambito del Processo San Michele, sulle infiltrazioni di ‘Ndrangheta in Piemonte.

IL PROCESSO RISALE AL 2011

Il processo riguarda le indagini da parte del Ros risalenti al 2011.

All’epoca gli arresti furono una ventina su 31 indagati, tutti poi rinviati a giudizio. Dei 21 imputati che avevano optato per il rito abbreviato, 6 avevano patteggiato la pena ed altri 11 erano stati condannati in primo grado. Ai nove che optarono per il giudizio abbreviato fu confermata la condanna. I 7 imputati condannati in primo grado con rito ordinario attendono la fissazione dell’appello.