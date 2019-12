‘Ndrangheta in Piemonte, otto arresti: c’è anche l’assessore regionale Rosso, in manette per voto di scambio politico-mafioso [IL VIDEO]

‘Ndrangheta in Piemonte: scatta il blitz della Finanza. In otto vengono arrestati nel Torinese. Tra questi figura anche l’assessore regionale ai Diritti Civili Roberto Rosso. Per gli inquirenti, l’esponente di Fratelli d’Italia è accusato di aver chiesto voti ai clan della mala calabrese per poter essere eletto in Consiglio regionale.

ROSSO SI E’ SUBITO DIMESSO

Rosso, 59 anni, avvocato civilista, cinque volte deputato, attualmente è anche capogruppo di FdI al Comune di Torino nonché vice sindaco di Trino Vercellese, paese di cui è originario. L’esponente di FdI si è subito fatto da parte. Secondo quanto si apprende da ambienti politici, la sua lettera di dimissioni dall’incarico di assessore, è stata firmata in carcere ed è stata subito trasnmessa al governatore Alberto Cirio.

LE PAROLE DEL PROCURATORE

Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, dall’indagine sarebbe emersa la piena consapevolezza del politico e dei suoi intermediari circa “la intraneità mafiosa dei loro interlocutori”. “Secondo le risultanze delle indagini Roberto Rosso è sceso a patti con i mafiosi. E l’accordo ha avuto successo” ha detto Francesco Saluzzo, procuratore generale del Piemonte. Gli investigatori hanno documentato – anche con l’ausilio di immagini – diversi incontri tra Rosso ed alcuni presunti boss, tra cui Onofrio Garcea, esponente del clan Bonavota in Liguria, anche in piazza San Carlo a Torino.

LE INDAGINI DELLA DDA

L’operazione delle fiamme gialle del comando provinciale di Torino (in codice “Fenice“) è scattata questa mattina all’alba. Otto, come detto, le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia torinese, compresi sequestri di beni sul territorio nazionale, nei confronti di soggetti ritenuti legati alla ‘ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola ed operanti anche a Torino.

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO

Tra le condotte contestate dalla procura – l’indagine è condotta dai pm Paolo Toso e Monica Abbatecola – oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro, anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

SEQUESTRI ANCHE IN ALTRE REGIONI

Nell’ambito della stessa operazione, i baschi verdi torinesi hanno provveduto al sequestro, per milioni di euro, su 200 tra imprese, immobili e conti correnti, eseguiti non solo in Piemonte, ma anche in Lombardia, Lazio, Toscana, Calabnria, Campania, Sicilia e Sardegna.

IL SEGUITO DELL’OPERAZIONE “CARMINIUS”

Il blitz, condotto dagli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino- Gico della guardia di Finanza, costituisce lo sviluppo dell’operazione denominata “Carminius” che, il 18 marzo scorso aveva portato all’arresto di 14 persone, 11 delle quali accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto considerate legate alla cosca Bonavota di Sant’Onofrio di Vibo Valentia, insediate nella zona di Carmagnola e di Moncalieri.

ORDINANZA ANCHE PER BURLO’

Tra i destinatari della misura cautelare arrestati questa mattina, figura anche il 46enne Mario Burlò, noto imprenditore di Moncalieri, attivo nel ramo del “Facility managment” e dallo scorso mese di luglio vicepresidente nazionale di Pmi, sigla con 200mila iscritti. Burlò è noto per aver fondato il consorzio di imprese “OJ Solution” con sede a Torino. In passato è stato anche eletto presidente di Uni (l’Unione nazionale imprenditori).

IL RUOLO DI GARCEA E VITERBO

Burlò, così come ha reso noto la guardia di Finanza, è accusato di aver intessuto rapporti con figure di spessore criminale del calibro di Onofrio Garcea e Francesco Viterbo, emerse, a loro volta, dalle indagini e finite nel mirino degli inquirenti perché ritenute colpevoli di aver riorganizzato gli assetti del sodalizio malavitoso operativo nel Torinese.

UNO STRUTTURATO SISTEMA DI EVASIONE

Secondo le fiamme gialle, con il costante sostegno garantitogli dai membri della cosca, Burlò avrebbe attuato uno strutturato sistema di evasione fiscale attraverso la creazione di più società formalmente non riconducibili a lui, tramite le quali compiere indebite compensazioni Iva ed ottenere, in tal modo, considerevoli profitti. Tale sistema, sempre secondo gli inquirenti, avrebbe permesso di accumulare indebite compensazioni per un valore superiore ai 16 milioni di euro.

L’INTESA TRA BURLO’ E IL SODALIZIO

Le indagini hanno fornito una chiara evidenza delle ragioni dell’intesa tra il sodalizio e Burlò: da un lato l’imprenditotre di Moncalieri, dovendo investire l’ampia liquidità realizzata tramite l’evasione fiscale, ha potuto perfezionare agevolmente acquisti immobiliari supportato dalla copertura e dalla protezione fornitagli dai membri dell’organizzazione criminale.

L’ACQUISTO DELLA VILLA DI VIDAL

Allo stesso modo, la cosca ha ottenuto illecitamente ingenti profitti ed il controllo di attività economiche nello specifico settore imprenditoriale. La prima operazione realizzate tramite quello che viene definito dagli inquirenti un “pactus sceleris”, ha avuto come oggetto la villa appartenuta all’ex calciatore della Juve Arturo Vidal (ovviamente del tutto estraneo ai fatti), recentemente acquistata proprio da Burlò ed oggi posta sotto sequestro insieme ad altre prestigiose proprietà tra cui una decina di appartamenti in un resort di Olbia ed alcuni ristoranti e bar del capoluogo torinese.

IL CASO DELL’ASSESSORE ROSSO

Nel caso dell’assessore Rosso, invece, gli inquirenti parlano di un vero e proprio “patto di scambio” tra l’esponente della giunta Cirio e la consorteria ‘ndranghetista, nelle persone di Garcea e Viterbo. Un patto consistente nel pagamento di 15mila euro in cambio della promessa di un “pacchetto di voti”.