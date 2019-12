‘Ndrangheta, l’ex assessore Rosso si dimette da consigliere regionale e comunale

E' una decisione personale, "maturata nella sua coscienza per il rispetto verso le Istituzioni e i cittadini", ha spiegato il suo legale

L’ex assessore della giunta Cirio Roberto Rosso, arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di voto di scambio politico mafioso, si è dimesso dalla carica di consigliere regionale del Piemonte oltre che da quella di consigliere comunale di Torino. E’ una decisione personale, “maturata nella sua coscienza per il rispetto verso le Istituzioni e i cittadini”, ha spiegato il suo legale Giorgio Piazzese.

LA DIFESA DELL’AVVOCATO

“Consapevole della propria totale estraneità alla criminalità organizzata, auspica che la vicenda sia trattata nelle competenti sedi giudiziarie, le sole dove può e deve trovare soluzione” ha aggiunto l’avvocato.

DIMISSIONI GIA’ UFFICIALIZZATE

Le dimissioni sono state ufficializzate sia in piazza Castello, sia a Palazzo di Città. “Roberto Rosso – ha precisato ancora Piazzese – non era obbligato a dimettersi, la sua è stata una scelta etica autonoma per senso di responsabilità politica”.