’Ndrangheta a Torino: ecco la nuova mappa delle cosche criminali

Un rapporto dettagliato e particolarmente approfondito quello diffuso ieri, come ogni sei mesi, dalla Dia, la Direzione investigativa antimafia. Un capitolo è dedicato al Piemonte e offre uno spaccato della presenza delle mafie nella regione, ma elenca anche quelle che sono state le principali operazioni delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità organizzata italiana e straniera.

Significativa la mappa relativa alla presenza di locali della ‘ndrangheta in regione, sono

17 e nella provincia di Torino, sono otto. Certamente il traffico di droga e la presenza della criminalità organizzata calabrese negli ambiti criminali tradizionali è preponderante, ma «come già constatato in altre aree del Paese – ha spiegato il capo centro della Dia Alberto Somma -, le ultime evidenze investigative raccontano di come taluni esponenti dell’imprenditoria piemontese non abbiano disdegnato, all’occorrenza, di scendere a patti con affiliati dei locali di ‘ndrangheta, per massimizzare i propri introiti e profitti. Una conferma, in tal senso, viene dai provvedimenti interdittivi antimafia adottati nei confronti di ditte torinesi operanti nel settore edile, degli autotrasporti per conto terzi, nella gestione di rifiuti ed anche in quello dei giochi». benché i boss siano ormai tutti reclusi, sembra affacciarsi una nuova generazione criminale, e le locali delle ‘ndrine coprono l’intera provincia di Torino: a Cuorgné, San Giusto Canavese, Volpiano, Rivoli, Torino (locali di Siderno e Natile di Careri), Moncalieri e Chivasso. Altre locali in Piemonte si trovano ad: Asti, Alba, Novi Ligure, Santhià, Livorno Ferraris e, fuori regione, Aosta.

«Diversamente dalla ‘ndrangheta – aggiunge il colonnello della Dia Giorgio De Donno -, la

presenza di Cosa Nostra sul territorio piemontese, più accentuata negli anni passati, oggi appare sensibilmente ridimensionata e, in ogni caso, non si registrano formazioni strutturate. Non mancano, tuttavia, segnali di collegamento di questo territorio con

cosche siciliane». Infine, per ciò che riguarda le mafie straniere, i gruppi criminali dell’est Europa si distinguono per la commissione di delitti contro il patrimonio, talvolta messi a segno, si legge nel rapporto, «anche con violente modalità. L’operatività della criminalità cinese si riconduce, invece, ai tradizionali interessi illeciti connessi alla contraffazione, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed allo sfruttamento della prostituzione».

